Seniorzy udzielili poznaniakom życiowych porad. "Przelali na papier to, co według nich jest najważniejsze"

Część porad życiowych dotyczyła szacunku i życzliwości wobec osób starszych. 89-letnia pani Halina napisała "Bierzecie przykład od starszych. Kochajcie życie". Z kolei 83-letnia pani Teresa podkreśliła "Żyjcie jak najdłużej, ale mądrze", a 80-letnia pani Janina zachęcała do dbania o zdrowie.

– Podczas spotkania seniorzy podzielili się z nami swoimi doświadczeniami oraz przelali na papier to, co według nich jest najważniejsze

Fundacja Dr. Clown działa od 1999 roku i od początku działalności jej celem jest niesienie uśmiechów do chorych w szpitalach, zmagających się z bólem, lękiem i samotnością. Tym razem wolontariusze odwiedzili poznański DPS Ugory.

93-letni pan Kaziu radził, by pamiętać o posłuszeństwie. "Wynagrodzi Wam to w życiu" - napisał. Przesłaniem 89-letniego pana Tadeusza było "Pomagajmy wszystkim, którzy potrzebują pomocy", a 62-letni pan Robert zachęcił, by "uśmiechać się jak najdłużej".