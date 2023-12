Siatkarki Enei Energetyka z trzecią porażką w I lidze. W końcówkach setów poznanianki traciły koncentrację

Początek spotkania nie wskazywał na smutny finał. Podopieczne Marcina Patyka zaczęły grę z dużym impetem i bez większego problemu przebijały się przez blok rywalek. W ataku szalały Zofia Sobanty i Wiktoria Niwald, a w obronie świetnie sobie radziła libero Wiktoria Stryjak.

W drugim secie początkowo przyjezdne przebudziły się, ale dość szybko ich przewaga stopniała i wydawało się, że ekipa z Górnego Śląska odczuje zmęczenie sobotnim meczem w Stężycy i długą podróżą do Poznania. W końcówce Enea Energetyk prowadził 23:21, a mimo to przegrał partię.

– Wydaje mi się , że w końcówkach setów traciłyśmy moc, tak jakby brakowało nam koncentracji i decydującego ciosu – tłumaczyła kapitan Anna Regulska.

To ona miała szansę doprowadzić do tie-breaku krótką serią zagrywek, ale przy stanie 22:24 posłała z zagrywki piłkę w siatkę.

– Mamy młody zespół, to falowanie formy i wyników może być z nami przez cały sezon. Oczywiście martwi to, że nie przybywa nam punktów, a przecież chcemy być w play-off – przyznał Robert Rakowski, prezes poznanianek.