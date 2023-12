Silny wiatr nie odpuszcza nad Wielkopolską. Wiać może nawet do środowego poranka! [26.12.2023] Paweł Antuchowski

Silne porywy wiatru mogą łamać drzewa. Karolina Misztal/zdjęcie ilustracyjne

W całej Wielkopolsce do godziny 20, 26 grudnia obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Nie oznacza to, że wtedy wiatr nad Wielkopolską się uspokoi. Jest możliwe, ze silny wiatr będzie wiał nawet do poranka 27 grudnia.