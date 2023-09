Skandaliczne zachowanie odwiedzających w Nowym Zoo w Poznaniu. Rzucali kamieniami w bizona. Jest komentarz kierownika Zoo

- dodali.

Tą naganną postawę kierownik działu edukacji i wolontariatu poznańskiego Zoo Remigiusz Koziński uznał za nieakceptowalną oraz niebezpieczną.

- Jest to robienie krzywdy zwierzęciu i ma to bardzo negatywny wpływ na nie. Na szczęście zwierzęta się ani nie spłoszyły, za mocno też żadnych fizycznych szkód nie odniosły. Tyle dobrego w tym wszystkim - jeżeli to może troszeczkę ucierpiała duma bizona

- dodał Remigiusz Koziński.

Zaapelował on również do ludzi odwiedzających poznańskie Zoo o to, by natychmiast zgłaszać zauważone przypadki jakiejkolwiek przemocy wobec zwierząt.