Śląsk ma starych znajomych z Lecha Poznań. Wśród nich najgorszy transfer Kolejorza ostatnich lat

Jednym z graczy Wojskowych jest Łukasz Bejger, wychowanek Lecha. Ten szczególnie czeka na to starcie.

- To będzie szczególne wydarzenie do momentu, gdy w drużynie będą moi koledzy z akademii. Znam ich bardzo długo. Spotkania, gdy masz kumpli po drugiej stronie zawsze są specyficznie. Na pewno czas spędzony tam dodaje też trochę smaczku. Debiutu w pierwszej drużynie w Lechu nie zaliczyłem, więc aż tak bardzo przywiązany do klubu nie jestem. Bardziej do akademii i trenerów, z którymi przeżyłem fajne chwile jako młodszy zawodnik. Mam parę dobrych wspomnień