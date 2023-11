- Moja pierwsza premia za wygrany mecz w Wiśle Płock wyniosła 3 tysiące złotych. Zaprosiłem kumpli z liceum do restauracji i powiedziałem: "Bierzcie, co chcecie". Mieszkałem wtedy w internacie i na co dzień musiałem nieźle wyliczać, na co przeznaczać pieniądze - w modzie było odżywanie się zupkami chińskimi - więc te trzy tysiące to było wtedy coś - opowiadał Sławomir Peszko w magazynie CKM.