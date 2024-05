Słynny aktor w Poznaniu! Jesse Eisenberg: Chcę zostać Polakiem! Oto rozmowa z gwiazdą Impact 2024. Zobacz wideo

Jesse Eisenberg to nagradzany aktor oraz reżyser, a już niedługo obywatel Polski. Gwiazdor aplikował o polskie obywatelstwo, a do jego przyznania został jedynie podpis prezydenta RP Andrzeja Dudy. W rozmowie dla "Głosu Wielkopolskiego" Jesse Eissenberg opowiada o swoich polsko-żydowskich korzeniach oraz o filmie kręconym w kraju przodków.

Jesse Eisenberg: Chcę zostać Polakiem! Oto rozmowa z gwiazdą Impact 2024

Opowiadałeś o swoim polskim obywatelstwie...

Aplikowałem o polskie obywatelstwo około 9 miesięcy temu. Ponoć wszystkie papiery już przeszły i czekam na finalny podpis. Moja rodzina jest z południowego-wschodu Polski, z miejscowości Krasnystaw. Rodzina mojej żony jest z Łodzi. Chcieliśmy mieć lepszą więź z Polską, a ja chciałbym więcej tu pracować. Akcja ostatniego filmu, który stworzyłem toczyłą się tutaj i chciałbym to powtórzyć. Czuję więź z Polską. Gdy dorastałem, słyszałem historie o polskich relacjach z moją żydowską rodziną i wszystkie te historie były wspaniałe. Byliśmy najlepszymi przyjaciółmi z Polakami.

Jaka inspiracja stoi za filmem „A real pain”?

Moja rodzina żyła w Krasnymstawie do rozpoczęcia wojny. Jedna osoba przetrwała wojnę i przeniosła się do Szczecina. Niestety, niedawno umarła przez Covid. A ten film to fikcja. Jest o dwóch kuzynach z Ameryki, którzy jadą do Polski, w podróż do korzeni, by zobaczyć skąd pochodzi ich rodzina. To trochę komedia o kumplach. Filmowaliśmy we wszystkich miejscach, z których pochodzi moja rodzina. Spędziliśmy kilka tygodni filmując w Lublinie, Warszawie oraz w małym Krasnymstawie. Filmowaliśmy również w Kraśnikach i Radomiu.

Czy aplikowałeś o polskie obywatelstwo z powodu filmu?

Tak, dokładnie. Kiedy pracowałem tu, poznałem ludzi, którzy mają powiązania z rządem. Więc powiedziałem im, że bardzo chciałbym wykreować lepszą relację pomiędzy Żydami oraz Polakami. Dla mnie to bardzo smutne, że te relacje nie są najlepsze. Powiedziałem im, że bardzo chciałbym to zrobić. Moja rodzina jest stąd, rodzina mojej żony jest stąd. Zapytałem: Czy jest jakakolwiek opcja, by aplikować o polskie obywatelstwo?

Wyreżyserowałeś „A real pain” oraz w nim zagrałeś. Co jest trudniejsze?

Granie w „A real pain” było dla mnie bardzo łatwe, ponieważ napisałem go i był w mojej głowie bardzo długo. Czułem, że mogę to zrobić bez trudu. Reżyserowanie filmu, szczególnie takiego rodzaju filmu, było z kolei bardzo trudne, ponieważ byliśmy w pociągach oraz na lotniskach, w samolotach, w centrach miast, przy pomnikach. To był bardzo skomplikowany film, który– tak czy inaczej – byłby stresujący do reżyserowania. Robienie dwóch rzeczy oznaczało, że nie miałem nawet sekundy, by odetchnąć, jednak pokochałem to. Polska załoga była niesamowita, co sprawiło, że moja praca była łatwa.

Kiedy zacząłeś pisać scenariusz do filmu?

Napisałem scenariusz prawdopodobnie na rok przed rozpoczęciem zdjęć. Jest oparty na krótkiej historii, która wydarzyłą się w Mongolii. Kiedy zdałem sobie sprawę, że zamiast w Mongolii możemy to zrobić w Polsce, wtedy miało to w końcu sens. To powinien być powrót do korzeni dla tych dwóch osób. Piszę całkiem szybko. Piszę cały czas. Piszę krótkie historie, scenariusze filmowe i zabawniejsze teksty. Dla mnie to nie jest ciężka część tego wszystkiego.

Co planujesz teraz?

Za miesiąc rozpoczynam film „Iluzja 3”. Kręcimy w Budapeszcie, życzyłem sobie, by filmować go oczywiście tutaj. Jednak Węgry mają system podatkowy, który pomaga kręcić amerykańskie filmy. Chciałbym, żeby Polska miała coś takiego. Następnie będę reżyserował mój następny obraz, który będę musiał filmować w Stanach, ponieważ akcja dzieje się w New Jersey.

O czym będzie nowy film?

Jest o nieśmiałej kobiecie, która dołącza do społeczności teatralnej. Bardzo głęboko wchodzimy w jej charakter.

Wyłącznie reżyserujesz film, czy również w nim grasz?

Nie ma mnie w nim, reżyseruję go.

Jesse, to będzie typowe pytanie, a dotyczy oczywiście Polski. Co kochasz najbardziej w tym kraju?

Co kocham najbardziej w Polsce... Hm... Personalnie to, że żyła tu moja rodzina przez wiele generacji, wieków. To sprawia, że czuję się połączony z czymś. W Ameryce, każdy w Ameryce jest nowy, z wyjątkiem ludzi, którzy byli tam jako pierwsi – rdzenni Amerykanie. Europejscy Amerykanie są tu jedynie od 200 lat, czy coś w tym stylu.

Dla mnie Polska sprawiła, że czuję prawdziwą łączność z czymś historycznie większym niż ja sam. Innymi rzeczami, które kocham jest to, że to bez wątpienia przepiękny kraj. Możesz odwiedzić morze, możesz odwiedzić góry. To naprawdę niesamowite miejsce w świecie. I jestem przeszczęśliwy, że łączy mnie coś z nim.

Po zyskaniu obywatelstwa planujesz przeprowadzić się do Polski?

Moja żona i ja bardzo chcielibyśmy żyć tu raz przez jakiś czas. Moja żona również kocha Polskę. Rodzina jej taty jest z Łodzi. Uciekli przed wojną i przenieśli się na Syberię, gdzie się urodził. Jestem pewny, że ma tu rodzinę, o której nie wiemy, ale chcielibyśmy się dowiedzieć.

Jesse Adam Eisenberg

Amerykański aktor wywodzący się z Nowego Jorku. Karierę zaczynał na Broadway’u w spektaklu „Summer and smoke” w 1996 r. W 1999 zaliczył debiut telewizyjny w serialu „Get Real”. Prawdziwy rozgłos przyniosły mu role w horrorze komediowym pt. „Zombieland” u boku min. Woody’ego Harrelson’a, w „The Social Network”, gdzie zagrał założyciela Facebooka oraz w serii „Iluzja”.

