Śmiertelny wypadek w Brdowie pod Kołem. Traktor uderzył w osobówkę i odjechał. Jedna osoba nie żyje

Śmiertelny wypadek w Brdowie pod Kołem. Traktor uderzył w osobówkę. Jedna osoba nie żyje

- Pomimo długotrwałej resuscytacji kierowca samochodu osobowego zmarł na miejscu zdarzenia, a pasażerka została przetransportowana do szpitala - informują strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Babiaku, którzy brali udział w akcji ratunkowej.

Do tragicznego wypadku w Brdowie w powiecie kolskim doszło w czwartek, 7 marca, po godz. 19.30. Ciągnik rolniczy z podczepionym rozrzutnikiem do obornika zderzył się z autem , którym podróżowały dwie osoby.

Ofiara to około 50-letni mężczyzna.

Kierowca ciągnika odjechał z miejsca zdarzenia

Na miejscu interweniowali strażacy z Brdowa, Babiaka i Koła. W akcji brał również śmigłowiec LPR.

