Spór o godziny "czarnkowe". Nauczyciele są zaniepokojeni wypowiedziami wiceminister Katarzyny Lubnauer

- Godziny dostępności nauczyciela dotyczą konsultacji. W przepisach zapisane jest, że nauczyciel zobowiązany jest poświęcić jedną godzinę tygodniowo, w trakcie której odpowiednio do potrzeb prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców. Nie są to godziny, które mają być przeznaczone na zajęcia wyrównawcze, na rozwijanie zainteresowań czy na to, żeby opiekować się dziećmi – mówi Małgorzata Kowzan, prezeska Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.