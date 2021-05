Strzyżewo Smykowe. Wykopał prawie hektarowy staw. Dziś można łowić w nim ryby

- Od zawsze jeździłem z tatą na ryby, on mnie zaraził tą pasją wędkarstwa - relacjonuje gnieźnianin, który obecnie mieszka w Strzyżewie Smykowym. Zamieszkał tu razem z żoną, wśród pól i łąk. Na co dzień prowadzi swój własny biznes, sklep zoologiczno-wędkarski.

Samo przygotowywanie się do wykopów, załatwianie spraw urzędowych trwało rok. Nikt z rodziny Polerowiczów jednak nie wiedział jednak, że to dopiero początek ciężkiej pracy, robót i... wydatków!

To był szalony pomysł

Wydawać by się mogło, że pomysł wykopania tak dużego stawu jest szalony, co przyznaje sam Łukasz. Sąsiedzi dziwili się, że ktoś wpadł na taki pomysł. Młody mieszkaniec wsi prawdopodobnie nie wiedział jeszcze, co go czeka.

- Nie ukrywam, że w połowie kopania rwałem włosy z głowy. To było bardzo kosztowne przedsięwzięcie, a dodatkowo zostało bardzo dużo ziemi, z którą początkowo nie wiedziałem co zrobić - wspomina młody mieszkaniec Strzyżewa, położonego zaledwie 10 kilometrów od Gniezna.