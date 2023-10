Studenci zostali wyróżnieni Stypendium Miasta Poznania. Na co wydadzą pieniądze? "Kupiłem już komputer"

Kolejne wyróżnienia dla młodych – studenci odebrali stypendia pieniężne

- Zależy nam, aby przyciągać i zatrzymywać młode talenty, aby mogli tu realizować swoje pasje, ambicje naukowe i zawodowe. Poznań ma im wiele do zaoferowania - renomowane uczelnie, jedna z najniższych stóp bezrobocia w Polsce, możliwości zatrudnienia w dużych międzynarodowych firmach, a także doskonałe warunki do rozwijania innowacyjnych biznesów

Stypendyści: droga nie była łatwa

- Brałem udział w nietypowej olimpiadzie - Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Obejmuje ona swoim programem blok zmienny i blok stały. Ten pierwszy zmienia się co roku, natomiast drugi obejmuje całą historię. Mi akurat w bloku zmiennym przytrafiło się średniowiecze. Olimpiada jest naprawdę wymagająca. Wymaga wiedzy szczegółowej, niekonwencjonalnej i bardzo dużo czasu z książkami - powiedział Marcel Wiśniewski, który studiuje na Prawie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Zapytaliśmy Marcela czy jest zadowolony ze stypendium. - Oczywiście, jest to ogromne wyróżnienie. Dopiero zaczynam studia i jest to jakaś forma nobilitacji - dodał.

Filip Jurga właśnie rozpoczyna studia na kierunku Historia. - To czy jest trudno zależy od człowieka. Są ludzie, którzy muszą bardzo dużo siedzieć nad książkami, a są tacy, którzy przechodzą raczej dzięki szczęściu. Wydaje mi się natomiast, że jeśli się dużo czyta, ale nie chodzi mi o wkuwanie, tylko pasje, to można ze spokojem do etapu centralnego przejść. Najtrudniej zawsze jest na etapie okręgowym - opowiadał o olimpiadzie z historii, w której brał udział.

Trzeci stypendysta studiuje na Politechnice Poznańskiej, na kierunku Sztuczne Inteligencje. Igor Szymczak jest finalistą olimpiady matematycznej. Czego wymagała? - To jest olimpiada, w której trzeba przerobić bardzo dużo zadań, które są bardzo różnego typu, ale muszę przyznać, że trochę się pouczyłem i włożyłem w to trochę pracy - to był mój główny cel. Zaniedbałem przez to trochę maturę, ale moim zdaniem się opłaciło - opowiadał. - Było to trudne doświadczenie, ale mi się podobało. W zeszłym roku niestety mi się nie udało - dodał.