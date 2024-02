Studniówka ZSBD w Poznaniu. Bawili się w Domu Żołnierza

Kolejna studniówka to kolejne zdjęcia przepełnione pięknymi kreacjami! Nasi dzielni fotoreporterzy wybrali się na zabawę uczniów z Technikum Budowlano-Drzewnego i XXVIII LO w sali bankietowej Domu Żołnierza! Uczniowie rozpoczęli symboliczne odliczanie "100 dni do matury", ale póki co zanurzmy się w niesamowitych zdjęciach ze studniówka tegorocznych maturzystów popularnego "Marcinka". Kliknij galerię i sprawdź, jak bawili się uczniowie I LO w Poznaniu.

Zobacz, jak na studniówce bawili się uczniowie I LO w Poznaniu: