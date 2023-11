Szila urodziła szczeniaki w polu kukurydzy. Teraz poszukuje swojego domu!

- Szila... mała, przepięknej urody sunia szuka swojego domu, w którym będzie miała szansę dojść do siebie po ostatnio ciężkim dla niej czasie. Domu spokojnego, który zrozumie, że nie od razu Szila zaufa i będzie merdać ogonkiem na widok człowieka. Domu gdzie poczuje się bezpiecznie a ludzie pokochają ja całym swoim sercem. Jest socjalizowana, ale nie ma co się oszukiwać...pracy przy szczeniakach jest masę i jeszcze mamusia. Dom stały pozwoli jej dojść do siebie tak na 100%. Wierzymy, że jest tam ktoś kto zakocha się w tym ślicznym pyszczku tak jak my