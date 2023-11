Szymon Wierzbicki znów wicemistrzem Europy! Poznański żeglarz na srebrny medal ME czekał pięć lat

W klasie 49erFX bardzo dobrze zaprezentowały się Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak (YKP Gdynia / AZS Poznań), które ukończyły rywalizację na wysokim 5 miejscu. Polki nie wywalczyły jednak kwalifikacji olimpijskiej dla kraju. W rywalizacji juniorów brązowy medal zdobyła załoga Gabriela Czapska i Hanna Rajchert (TS Spójnia Warszawa).

Mistrzostwa Europy klas 49er, 49erFX i Nacra 17 odbyły się w portugalskiej Vilamourze. Żeglarze nie mieli szczęścia do warunków atmosferycznych. Przez całe regaty wiało bardzo słabo, siła wiatru często była na granicy możliwości rozegrania wyścigów.

W tych trudnych warunkach najlepiej z Polaków poradzili sobie Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki. Przez całe regaty żeglowali równo, bez większych wpadek i ostatniego dnia rywalizacji tracili zaledwie 0,4 punktu do prowadzących Francuzów Lucasa Ruala i Emile Amorosa. W ostatnim dniu zawodów Polacy ostrzyli sobie zęby na walkę o złoto w podwójnie punktowanym wyścigu medalowym, ale na przeszkodzie stanął wiatr, a w zasadzie jego brak. Brązowy medal ME wywalczyli Austriacy Benjamin Bildstein i David Hussl.