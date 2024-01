Tak dziś wygląda Cindy Crawford - zdjęcia. Modelka wkrótce skończy 58 lat

Cindy Crawford urodziła się 20 lutego 1966 roku w niewielkim mieście DeKalb w Stanach Zjednoczonych. Od dziecka wyróżniała się nieprzeciętną urodą. Gdy była w trzeciej klasie liceum, po raz pierwszy pojawiła się na okładce magazynu. Spotkała się z samymi pozytywnymi opiniami, więc postanowiła rozpocząć karierę modelki. W wieku 17 lat zwyciężyła konkurs "Look of the Year" organizowany przez agencję modelek. Zaraz potem podpisała swój pierwszy kontrakt z Elite w Chicago. I się zaczęło. Jej zdjęcia pojawiały się na okładkach najważniejszych magazynów, w tym "Vogue".Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje Cindy Crawford. Zdjęcia >>>>

AKPA