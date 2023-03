Tak obchodzono Wielkanoc kilkadziesiąt lat temu. Dekoracje świąteczne robią wrażenie!

Wielkanoc dla katolików to najważniejsze święta w całym roku. Są związane z wieloma tradycjami i obrzędami. Malowanie jajek, święcenie koszyczków czy dekorowanie stołu najróżniejszymi potrawami towarzyszyło wierzącym od bardzo dawna. Przedstawiamy oryginalne zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Można na nich zobaczyć, jak obchodzono Wielkanoc w XX wieku w Polsce.

Wielkanoc 2023: kiedy wypada?

Wielkanoc to najważniejsze święto dla katolików. Jest ono ruchome, a więc co roku przypada w innym terminie. Data ma związek z wiosennymi fazami Księżyca, co wpływa na to, że obchodzi się je zawsze pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. Wielkanoc świętuje się pierwszej niedzieli po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. W 2023 roku Niedziela Wielkanocna będzie obchodzona 9 kwietnia, a dzień później, czyli 10 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny, nazywany też lanym poniedziałkiem. Obydwa te dni są ustawowo wolne od pracy.

Całe święta wielkanocne w 2023 roku przypadają na następujące dni: 6 kwietnia – Wielki Czwartek

7 kwietnia – Wielki Piątek

8 kwietnia – Wielka Sobota

9 kwietnia – Niedziela Wielkanocna

10 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny (Śmigus Dyngus)

Jak kiedyś obchodzono Wielkanoc?

W Polsce święta wielkanocne zawsze były uznawane za najważniejsze święto religijne. Wierzący przygotowywali się wcześniej, by jak najlepiej uczcić te dni. W Wielki Czwartek w kościołach odbywał się obrządek obmycia nóg dwunastu mężczyznom na pamiątkę tego, gdy Chrystus umył nogi swoim uczniom.

W Wielki Piątek miał miejsce ciekawy zwyczaj tzw. Bożych ranek. Rodzice tego dnia budzili rano swoje dzieci okrzykiem „za Boże rany biją barany” i uderzali je witkami po odsłoniętych nogach. Miało to nawiązywać do biczowania Chrystusa. Co ciekawe, dawniej zarówno w Wielki Czwartek, jak i w Wielki Piątek nie wolno było rozpalać w piecu. Jedzone wówczas potrawy były więc postne.

W Wielką Sobotę tak jak dzieje się to dzisiaj święcono pokarmy. Kiedyś bogaci gospodarze i szlachcice robili to w domu, a reszta zanosiła święconkę do kościoła. Co więcej, kosze były wówczas bardzo duże, ponieważ święcono wszystko, co miało pojawić się na stole, a nie tylko kilka produktów.

Przygotowywane dawniej pisanki były prawdziwymi małymi dziełami sztuki. Przykładano do nich ogromną wagę i starano się, by były jak najpiękniejsze. Wynikało to z tego, że kolorowe jajka wręczano najbliższym osobom. Często trafiały one do ukochanej czy ukochanego i od takiego prezentu rozpoczynały się zaloty.

Zakończeniem Wielkiego Tygodnia była rezurekcja, czyli msza odprawiana w niedzielę o świcie. Osoby, które na to nabożeństwo zaspały, nie mogły jeść święconego jedzenia. Po wizycie w kościele zjadano uroczyste śniadanie, podczas którego nie mogło zabraknąć oczywiście jajek. Poniedziałek Wielkanocny to dzień, który wiązał się z oblewaniem wodą. Najczęściej polewane były młode niezamężne dziewczęta. Wierzono, że taka woda doda urody i zdrowia. W okolicy Kielc rolnicy przed wschodem słońca kropili wodą święconą swoje pola, by zbierane z nich plony były jak najbardziej okazałe. Zobacz zdjęcia, jak kiedyś obchodzono święta wielkanocne! Czytaj więcej na gloswielkopolski.pl.

o. Stanisław Tasiemski o tradycji koszyczka wielkanocnego