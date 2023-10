Remont Starego Rynku ma zakończyć się do końca tego roku, a same prace w drugiej połowie listopada. Od końca sierpnia na płycie trwa układanie kostki granitowej , a prezydent Poznania regularnie chwali się postępami prac.

W niedzielę i poniedziałek 8-9 października odwiedziliśmy Stary Rynek by obejrzeć postęp prac. Na razie mieszkańcy i turyści nie mają wiele miejsca. By przejść chodnikiem trzeba co jakiś czas przepuścić pieszych z drugiej strony. Warto też uważnie patrzeć pod nogi, ponieważ gdzieniegdzie można natknąć się na wystające elementy. W miejscach, gdzie nie ma jeszcze nawierzchni, na czyste buty mieszkańców i turystów czekają kałuże. Czy wkrótce się to zmieni? Na to liczymy.