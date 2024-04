Tak wygląda dziś Paris - jedyna córka Michaela Jacksona. Zobaczcie zdjęcia! [25.04.2024]

Dzieci Michaela Jacksona

Michael Jackson ma troje dzieci: 27-letnegoi Prince'a Jacksona, 26-letnią Paris Jackson oraz 21-letniego Blanketa Jacksona. Matką dwojga pierwszych dzieci jest pielęgniarka Michaela Jacksona - Debbie Rowe. Niewykluczone, że materiały genetyczne pochodziły od innej kobiety. Debbie Rowe zrzekła się praw do dzieci za ponad 8 mln dolarów. Matka najmłodszego dziecka Jacksona najprawdopodobniej nawet nie wiedziała, że ojcem syna, którego urodziła, był Król Popu. Nad całością czuwali jego prawnicy.

We wczesnym dzieciństwie Michael Jackson chronił prywatność swoich dzieci. Rzadko opuszczały "Neveland", posiadłość gwiazdy, a gdy to robiły, wokół nich było gęsto od ochroniarzy, a głowy miały zasłonięte chustami lub kocami. Do szkół nie chodziły, pobierały prywatne lekcje w swoim domu.