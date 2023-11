Tak żyją i mieszkają Michał Skóraś oraz Ada Mizgalska. Były zawodnik Lecha Poznań zamienił Polskę na Belgię. Czy już żałuje? BK

Michał Skóraś latem 2023 roku przeszedł z Lecha Poznań do Club Brugge za ok. 7 milionów euro. Skrzydłowy reprezentacji Polski od początku ma problem, aby przebić się do pierwszego składu belgijskiego klubu. Co prawda ma na swoim koncie jednego gola w meczu kwalifikacyjnym do Ligi Konferencji Europy, jednak to wszystko, na co było stać młodego Polaka.