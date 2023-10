Taka będzie nowa płaca minimalna w 2024 roku. Co się zmieni wraz z najniższym wynagrodzeniem? OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Wynagrodzenie minimalne to kwota co roku ustalana przez rząd, która stanowi minimalną pensje, jaką pracodawca może wypłacić za pracę na pełnym etacie i proporcjonalnie niższą na części etatu. To gwarancja zarobków Polaków. Rosnąca kwota minimalnego wynagrodzenia ma poprawić jakość życia pracowników. Zobaczcie ile będziemy najmniej zarabiać w 2024 roku i co się zmieni w związku z tym.