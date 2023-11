Takie liczby padały najczęściej w historii gier Lotto. Zobacz, jakie liczby wygrywały miliony

Trafienie wszystkich sześciu liczb w grach Lotto to nie takie proste. Prawdopodobieństwo, że uda nam się trafić te liczby wynosi 1 do 13 983 816.

Aktualnie w grze Lotto, której losowanie odbywa się trzy razy w tygodniu (we wtorki, czwartki i soboty) gwarantowaną kwotą są dwa miliony złotych. Jeśli w losowaniu nie padnie główna wygrana pula pieniędzy przychodzi do kolejnego losowania i mamy kumulację. Rekordowa kumulacja wynosiła 60 mln złotych, jednak kwota to nie trafiła do jednego gracza. jeśli w losowaniu pada więcej niż jedna główna wygrana gracze dzielą się pieniędzmi.