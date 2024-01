Takie są teraz najmodniejsze kuchnie. Zobacz aktualne trendy OPRAC.: Justyna Trawczyńska

W kuchni poza sprzętami gospodarstwa domowego powinny się znaleźć szafki stojące i wiszące. Przydają się również szuflady. Zobaczcie jak zaprojektować swoją kuchnię >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (17 zdjęć)

Meble w kuchni muszą być przede wszystkim praktyczne, solidne i stylowe. W kuchni szafki muszą być wygodnie rozplanowane, być łatwe w czyszczeniu, dopasowane do naszego wzrostu. Wystrój kuchni powinien pasować do całego mieszkania. Zobaczcie, jak kuchnie projektują architekci. Mamy dla Was kilka inspiracji.