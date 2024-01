Taniec, gimnastyka i szachy za złotówkę dla seniorów w Poznaniu!

Zajęcia będą prowadzone od lutego do grudnia 2024 roku. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji uruchomią zapisy 5 stycznia. Część oferty skierowana jest zarówno do seniorów, jak i ich wnuków.

- Wierzymy, że aktywność fizyczna i umysłowa to klucz do zdrowego życia, a w naszej ofercie stawiamy oprócz tego na zacieśnianie relacji między starszym i młodszym pokoleniem. Organizując zajęcia w różnych częściach Poznania, staramy się dotrzeć do możliwie szerokiej grupy mieszkańców