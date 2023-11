Te futrzaki trafiły do schroniska dla zwierząt w Poznaniu, bo się zgubiły. Ich właściciele są poszukiwani! Poznajesz któregoś z nich? Weronika Błaszczyk

Pieski, kotki i króliczek poszukują swoich właścicieli. Marzą o powrocie do ciepłego i przytulnego domu. Może rozpoznajesz którąś z tych uroczych zgub? Więcej pięknych zwierzaków ----> Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Zobacz galerię (26 zdjęć)

Pieski, kotki, a nawet jeden króliczek. Do schroniska dla zwierząt w Poznaniu trafiają często futrzaki, które zgubiły się właścicielom. Zostają przywiezione przez ludzi, którzy zauważają, jak samotnie przemierzają kolejne ulice. Nie wiadomo, co działo się wcześniej, ale za to wiadomo na pewno, że tęsknią za swoim domem i dotychczasowym życiem. Sprawdź naszą galerię, może poznajesz któregoś z tych uroczych milusińskich!