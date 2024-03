Te liczby wypadają najczęściej w grach Lotto. Mamy dane ze wszystkich gier

Wygrana w grach liczbowych to nie taka łatwa sprawa. Z matematycznych wyliczeń wynika, że prawdopodobieństwo wygrania w Eurojackpot wynosi 1 do 95 344 200, a w Lotto - 1 do 13 983 816.

Od wysokiej wygranej (czyli takiej powyżej 2280 złotych) szczęśliwemu graczowi zostanie potrącone 10% podatku dochodowego. Aby odebrać wysoką nagrodę gracz musi zgłosić się w jednym z 17 regionalnych oddziałów Totalizatora Sportowego w całej Polsce. Ma na to 60 dni od dnia następnego po losowaniu.