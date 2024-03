Te psie słodziaki poszukują domu! Oto psy ze schroniska w Poznaniu, które czekają na adopcję

Psy ze schroniska w Poznaniu

Jak zaadoptować psa ze schroniska?

Zainteresowani adopcją zobowiązani są do wypełnienia odpowiedniej ankiety przedadopcyjnej, która dostępna jest na stronie internetowej schroniska. Później kontakt podejmują pracownicy i pracowniczki schroniska. Przed rozmową warto zapoznać się ze zdjęciami i opisami pupili zamieszczonych na stronie. Można tam znaleźć m.in. takie informacje jak usposobienie, jego stosunek do innych zwierząt i dzieci czy ewentualne problemy. Schronisko, aby ułatwić decyzję, odpowiada na wszelkie pytania, wysyła dodatkowe zdjęcia, a nawet filmy.

Należy jednak pamiętać, że wzięcie zwierzaka ze schroniska to bardzo ważna decyzja, którą należy podjąć odpowiedzialnie.

Dając dom zwierzęciu ze schroniska, otrzymuje się w zamian bezwarunkową miłość i wdzięczność. Więź, która tworzy się między adoptującym a psem, jest niezwykle silna i może mieć pozytywny wpływ na emocjonalne i fizyczne zdrowie właściciela. Psy ze schroniska często są już zaszczepione, odrobaczone i wysterylizowane, co stanowi oszczędność czasu i środków finansowych dla ich nowych właścicieli. Wiele schronisk oferuje również wsparcie i poradnictwo dla adoptujących, co może być nieocenione w pierwszych dniach i tygodniach adaptacji psa do nowego domu.