Te rasy psów mają największe problemy z kleszczami. Oto psy z najgęstszym futrem OPRAC.: JJ

Kleszcze to jeden z największych problemów sezonu wiosenno-jesiennego. Przede wszystkim to bardzo niebezpieczne pajęczaki, które zagrażają zdrowiu i życiu człowieka ale także jego czworonożnych przyjaciół. Zobaczcie, do jakich psów najchętniej lgną kleszcze i jak się ich pozbyć.