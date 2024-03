Te rasy psów nie gubią sierści. Te psy nie mają problemów z linieniem

Sierść psa to jego bariera ochronna przed zimnem i ciepłem. To właśnie ona sprawia ze psu nie jest zimno zimą i gorącą latem. O tę barierę trzeba jednak dbać i psu do tego potrzebny jest człowiek. Regularne wyczesywanie odgrywa tu bardzo duża rolę. Typowa, dwuwarstwowa sierść psa złożona jest z włosów okrywowych i podszerstka.

Psy zmieniają sierść dwa razy w roku po zimie - w marcu i na zimę w okolicach listopada. W tym czasie powinniśmy psa czesać częściej niż zwykle, aby pomóc mu wymienić futro, które będzie odpowiadało czynnikom zewnętrznym.