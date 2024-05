Te zapachy to naturalne afrodyzjaki! Dzięki nim poczujesz uwodzicielską moc. Zobacz listę

Afrodyzjak - co to?

Afrodyzjakami możemy nazwać substancje, co do których panuje opinia, że powodują one zwiększony popęd płciowy lub potencję. Zwykle działają bezpośrednio lub pośrednio na przewodnictwo dopaminergiczne lub modyfikują poziom hormonów płciowych.

Często są to zwykłe pokarmy i napoje. Uważa się, że działanie takie ma szampan, kawa z dodatkiem imbiru, cynamonu i koziego mleka, owoce morza, morele zmiksowane z mleczkiem pszczelim.

Jednak nie tylko jedzenie potrafi pobudzić zmysły. Zapachy również mogą być afrodyzjakami, zwłaszcza jeśli zostaną wplecione w nieoczywistą i uwodzicielską kompozycję.

Jakie zapachy są naturalnymi afrodyzjakami? Sprawdźcie w galerii!