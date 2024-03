Te znaki zodiaku uznaje się za najmniej mądre. Zobacz, kto jest na liście OPRAC.: JJ

Inteligencja to najprościej mówiąc łatwość przyswajania i przetwarzania informacji. Choć uznaje się, ze inteligencja jest wrodzona to trzeba nad jej rozwojem pracować. Według horoskopu to czy jesteśmy mądrzy czy nie możemy mieć zapisane w gwiazdach. Zobaczcie, które z dwunastu znaków zodiaku uznaje się za najmniej inteligentne i dlaczego.