To jedyny taki kościółek w powiecie pleszewskim. Od lat służył katolikom i protestantom

Kościółek, który służy wiernym dwóch wyznań

Ceglana, jednonawowa, neogotycka świątynia przez lata ożywała jedynie w czwartą niedzielę miesiąca, kiedy to do Nowej Kaźmierki przyjeżdżał pastor i odprawiał nabożeństwo. Wiernych jednak ubywało. Potomkowie przesiedlonych w te strony ewangelików powyjeżdżali. Starsi odeszli i tylko krzyże na cmentarzu świadczą o tym, że tu żyli, kochali. Niektórzy wchodzili w związki małżeńskie z katolikami.

Ewangelików pozostało w Kaźmierce niewielu, a katolicy z okolicznych wiosek musieli uczęszczać do kościoła do Chocza. Wszystko zmieniło się w 2006 r. Od tego czasu świątynia służy wiernym obu kościołów. W czwartą niedzielę miesiąca odbywa się nabożeństwo ewangelickie. Co tydzień swoją mszę mają katolicy. Formalnie kościół należy do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu.