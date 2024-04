To prawdziwa dziewczyna rapera! Tak wygląda Paulina Andrzejewska na prywatnych zdjęciach. To właśnie ją pokochał Peja

Kebaby i kotlety. To tu w Poznaniu jedli znani youtuberzy. Które miejsca polecają?

Peja: wiek, utwory, partnerka

Peja: Ikona polskiego hip-hopu

Ryszard Waldemar Andrzejewski, znany na scenie muzycznej jako Peja, urodził się 17 września 1976 roku na Jeżycach w Poznaniu. Jego kariera muzyczna to pasmo sukcesów, które przyniosły mu uznanie nie tylko wśród fanów hip-hopu, ale także wśród krytyków muzycznych. Jako raper, producent muzyczny oraz autor tekstów, Peja stał się jednym z najbardziej wpływowych artystów na polskiej scenie muzycznej.

Jego albumy sprzedały się w nakładzie ponad pół miliona egzemplarzy w Polsce, a sam artysta dwukrotnie był nominowany do prestiżowej nagrody Fryderyka. Wspólnie z Tede, Peja ustanowił rekord, stając się artystą z największą liczbą albumów, które zadebiutowały na Polskiej liście przebojów – OLiS. Jego muzyczna droga rozpoczęła się w 1987 roku, kiedy to zafascynowany albumem Licensed to Ill zespołu Beastie Boys, postanowił samodzielnie zgłębiać tajniki hip-hopu.