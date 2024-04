To teraz najpiękniejsze miejsce w Polsce! W Chrzypsku Wielkim w Wielkopolsce, na wielkiej plantacji zakwitły miliony tulipanów!

Tulipany przyciągają tłumy!

Prawie 1,5 miliona zwiedzających odwiedza co roku ogród Keukenhof na zachód od Amsterdamu, słynący z kompozycji tulipanowych. To więcej, niż Muzeum Van Gogha w Amsterdamie! I to pomimo tego, że ogród otwarty jest przez zaledwie 7 wiosennych tygodni. Na 32 hektarach co roku sadzi się tam około 7 milionów cebulek kwiatów.

10-hektarową plantację tulipanów w Chrzypsku Wielkim odwiedza każdego roku kilkadziesiąt tysięcy miłośników kwiatów i turystów! Choć liczba plantacji kwiatów w Polsce rośnie, to żadna nie jest tak popularna jak ta pod Sierakowem. Także dzięki gościnności gospodarza tego miejsca - Bogdana Królika. Dla niego odwiedzający są mile widziani!

Na polach w Wielkopolsce rozkwitły miliony tulipanów. Zobacz!