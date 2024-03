Toalety na starym rynku w Poznaniu są nieczynne, choć Jacek Jaśkowiak twierdzi inaczej. Czy i gdzie w mieście można skorzystać z ubikacji?

Toalety na rynku nieczynne. Prezydent Jacek Jaśkowiak twierdzi inaczej

- Naszym celem jest jak najszybsze udostępnienie toalety mieszkańcom i turystom, chcemy to zrobić w pierwszej połowie kwietnia

Oznacza to, że na ponad trzy miesiące od oddania większości nawierzchni Starego Rynku do użytku mieszkańcy nadal nie mają możliwości skorzystania na nim z toalety. Ubikacja na placu Kolegiackim również jest nieczynna. Pozostają toalety w okolicznych restauracjach.

Gdzie w Poznaniu można skorzystać z toalety?

Na terenie miasta dostępnych jest 16 obsługowych toalet miejskich oraz 22 automatycznych, dostosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne - informują urzędnicy.

- Stara przestrzeń została inaczej zaaranżowana. Osoby mające problemy z poruszaniem się będą mogły korzystać z podnośnika, wcześniej były tu jedynie schody. Ponadto toaleta także została dostosowana do ich potrzeb. Zmieniony został układ pomieszczeń na bardziej funkcjonalny oraz całe wnętrza zostały poddane kompleksowej modernizacji, zamontowano nową armaturę sanitarną

- powiedziała Maja Chłopocka z Poznańskich Inwestycji Miejskich.

Warto pamiętać, że wyłącznie toalety automatyczne są czynne całodobowo. Dostępność tradycyjnych ubikacji zależna jest od lokalizacji oraz dnia tygodnia. Najdłużej otwarta jest toaleta w budynku stacji Poznańskiego Szybkiego Tramwaju przy Dworcu Zachodnim.

Można z niej korzystać od 6.00 do 22.00. To jedyna tak długo otwarta toaleta w Poznaniu, jako że większość z nich otwarta jest wyłącznie w tygodniu od godziny 8.00 do 18.00.