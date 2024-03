Tragedia na drodze koło Wrześni. Przez nieostrożność właściciela zginął pies. Policja ukarała wszystkich

W Gutowie Wielkim, 18 marca, doszło do zdarzenia drogowego na drodze krajowej numer 95. Według zgłoszenia, jeden z uczestników ruchu zauważył leżącego na jezdni psa i natychmiast zgłosił ten fakt. Niestety, na miejscu nie było sprawcy potrącenia, a właściciel czworonoga pojawił się tam dopiero po kilku minutach. Zwierzę było w tak złym stanie, że zostało natychmiast zabrane do weterynarza.

- Około godziny po zgłoszeniu, 33-letnia kierująca pojazdem marki Renault Espace, zgłosiła się do Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Kobieta przyznała się do potrącenia psa w Gutowie Wielkim. W wyniku tego zdarzenia, policja nałożyła mandaty na uczestników. Właścicielka psa została ukarana mandatem karnym w wysokości 200 zł za brak zachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia