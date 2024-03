Tragedia w Wielkopolsce. Mężczyzna wpadł do ogniska Marta Jarmuszczak

Sprawę bada policja pexels/zdjęcie ilustracyjne

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek, 15 marca wieczorem. Mężczyzna wpadł do ogniska na terenie prywatnej działki w Ostrowie Wielkopolskim. Nie udało się go uratować.