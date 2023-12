Trwają zapisy do 39. Biegu Sylwestrowego nad Maltą. Dlaczego jest to wyjątkowy bieg na mapie stolicy Wielkopolski?

– Biegacze zawsze entuzjastycznie brali udział w tym poznańskim wydarzeniu, traktując je jako sportowe podsumowanie sezonu. Często był to ostatni dzień roku, ale zdarzały się też terminy nieco wcześniejszej – dodał Gorczyński. Bieg Sylwestrowy to także najbardziej kolorowy poznański bieg.

– Nie jest to nasza inicjatywa. Nie namawiamy biegaczy do przebierania się, ale oni i tak często występują w niecodziennych strojach. Myślę, że związane to jest z pożegnaniem roku i przygotowaniami do zabawy sylwestrowej. W radosnym nastroju nie można być zbyt poważnym, choć też nie brakuje wśród uczestników takich osób, które zdecydowanie stawiają na aspekt sportowy –zakończył prezes wielkopolskiego TKKF.

Historia Biegu Sylwestrowego zaczęła się w 1975 r. Zwiastunem był bieg, który odbył się 31 grudnia w parku Sołackim przy świetle pochodni.

Wydarzenia w kraju w roku 1976 oraz sytuacja polityczna nie stwarzały dobrego klimatu do świętowania, jakim niewątpliwie było sylwestrowe bieganie. Dopiero w 1984 r. 29 grudnia reaktywowano tę imprezę, a jej organizację przejął Klub Biegacza Piast.

Pierwsze biegi odbywały się na osiedlu Piastowskim, z trasą wiodącą przez Stare Miasto, a w latach 1988 i 1989 start następował przy pomniku Powstańców Wielkopolskich. Od 1990 r. impreza na stałe przeniosła się nad Maltę.