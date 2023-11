Znęcał się nad zwierzętami. Postawiono mu zarzuty

Pod koniec października policjanci pomogli pracownikom schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radlinie, miejscowego TOZ-u, a także powiatowej inspekcji weterynaryjnej oraz Urzędu Miasta i Gminy Jarocin w odbiorze prawie 30 psów rasy Akita i Shiba Inu oraz trzech kotów rasy Neva Masquerade i Syberyjski.

Część zwierząt trafiła do fundacji, a część do schroniska w Radlinie. To, co zastali policjanci ewidentnie wskazywało na to, że zwierzęta mieszkały w niewłaściwych dla nich warunkach.