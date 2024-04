Tyle pieniędzy trzeba włożyć do weselnych kopert w 2024 roku. Wiemy, ile "zarobiły" pary! OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Ślub to ważne wydarzenie w życiu młodych ludzi. Choć coraz więcej osób odchodzi od organizacji wielkich wesel, to często przygotowują spotkania dla rodziny. A co z prezentami? Są uzależnione głownie od stopnia zażyłości z młodą parą oraz wystawności imprezy. Zobaczcie, ile młode pary uzbierały z prezentów ślubnych w 2024 roku. Mamy kilka przykładów.