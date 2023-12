Tyle płacimy za używanie trybu czuwania w urządzeniach elektrycznych

Tryb czuwania, czyli uśpienie urządzeń pochłania znaczne ilości prądu, nie tyle co jego użytkowanie, ale i tak może nas to sporo kosztować. Przykładowo z telewizora korzystamy około 4 godzin w ciągu doby, pozostałe 20 godzin znajduje się on w trybie czuwania! Na kolejnych zdjęciach zobaczcie ile kosztuje na tryb czuwania popularnych urządzeń >>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne