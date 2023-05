Tysiące martwych pszczół pod Pleszewem. Co się wydarzyło w Wielkopolsce? Pszczelarze zapowiadają: Nie odpuścimy! Sprawę bada policja

Tysiące martwych pszczół pod Pleszewem

Według śledczych wiele wskazuje na to, że owady padły po tym, jak opryskano pobliskie pola kwitnącego rzepaku. Jeśli pszczoły zmarły z powodu opryskiwania pola o niewłaściwej porze, to rolnik może stracić dopłaty.

Sprawa została zgłoszona na policję, która zrobiła dokumentację oraz pobrała próbki od padłych pszczół. Będą one wysłane do instytutu w Puławach, gdzie zostaną przebadane, aby sprawdzić, jakiś środkiem owadobójczym zostały otrute. Wiele wskazuje na to, że sprawa trafi również do sądu. Pszczelarze zapowiadają, że nie odpuszczą.