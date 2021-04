Veolia zbuduje bloki gazowe. Do 2030 roku Elektrociepłownia Karolin ma przestać korzystać z węgla do wytwarzania ciepła i energii w Poznaniu

We wtorek odbyła się konferencja prasowa Veolii Energia Poznań, na której spółka poinformowała o planach budowy bloków gazowych na terenie Elektrociepłowni Karolin o łącznej mocy ciepłowniczej do 320 MWt i mocy elektrycznej do 200 MWe. Ich budowa ma skończyć się w 2025 roku, a pierwsze wyprodukowane przez nie ciepło trafi do odbiorców w Poznaniu w sezonie grzewczym 2026/2027.

