W lutym tymi pieniędzmi nie zapłacisz. Zobacz zasady wymiany pieniędzy OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Wymiana pieniędzy dotyczy banknotów uszkodzonych, zniszczonych, które tracą ważność, a w niektórych sytuacjach również wartość. I choć wydaje się to drobiazgiem to takimi środkami płatniczymi możemy nie zapłacić, bo kasjerzy, sprzedawcy czy osoby oferujące inne usługi mogą takich pieniędzy nie przyjąć. To na aktualnym posiadaczu, sprawcy uszkodzenia leży obowiązek wymiany pieniędzy. Zobaczcie, kiedy pieniądze tracą wartość!