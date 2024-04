Taras widokowy ma powstać na 18. piętrze Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16.

- Chcemy, by było to miejsce, z którego będzie najpiękniejszy widok na Poznań. Dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców Poznania i Wielkopolski, o wypełnienie poniższej ankiety, abyśmy mogli poznać Państwa oczekiwania i jak najlepiej przygotować taras