W środę Enea AZS Politechnika podejmuje Basket Bydgoszcz. Akademiczki będą kończyć sezon ligowy w szalonym tempie

– Decyzja o przyspieszeniu rozgrywek mocno nas wszystkich w drużynie zaskoczyła. Cztery kolejki rundy zasadniczej i I runda play-off zostaną rozegrane w niespełna trzy tygodnie. Tak szalonego tempa rywalizacji nie przypominam sobie, ale wiadomo, że takie są decyzje związku i trzeba je po prostu zaakceptować – przyznała Alicja Rogozińska, rozgrywająca poznańskich akademiczek.

Eneę AZS Politechnikę czekają cztery spotkania z teoretycznie słabszymi rywalami, co oznacza, że wielce prawdopodobny jest scenariusz, że zespół ze stolicy Wielkopolski po rundzie zasadniczej zajmie siódme miejsce przed play-off, czyli będzie się musiał zmierzyć w decydującej fazie ligi z kimś z trójki potentatów, czyli BC Polkowice, Eneą AZS Gorzów lub Arką Gdynia.

– Wiem, że rok temu byłyśmy po rundzie zasadniczej na trzecim miejscu, ale biorąc pod uwagę plagę kontuzji, częste zmiany w składzie, to sam awans do play-off jest już dla nas małym sukcesem i zrealizowaniem przedsezonowego celu. Kiedy brakuje stabilizacji w kadrze zespołu, trudno budować formę i pracować nad zagrywkami. Kibiców jednak pocieszę, żeby trzymali za nas kciuki do końca. Play-off rządzi się własnymi prawami i nieważne z kim w nim zagramy, to i tak postaramy się sprawić niespodziankę – przekonywała 21-letnia zawodniczka.