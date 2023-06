W Zespole Szkół Handlowych trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 roku

- Co roku spotykamy się, by rozmawiać o tamtych chwilach, by przypomnieć, że wydarzenia Poznańskiego Czerwca 1956 roku przyczyniły się do odzyskania wolności - mówi Andrzej Kaczmarek, dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu. - Szczególnie my, dzięki naszemu patronowi powinniśmy pamiętać, że o tę wolność trzeba dbać, a zarazem, że trzeba pielęgnować pamięć tych, którzy wyszli w tamten dzień na ulicę, którzy już nie wrócili do domów, albo przez lata cierpieli prześladowania z tego powodu. O tych, którym tę wolność dziś zawdzięczamy.

Ambicją uczniów było nie tylko uczestnictwo w uroczystościach, ale przede wszystkim wykazanie się wiedzą i umiejętnościami w konkursach upamiętniających wydarzenia Powstania Poznańskiego Czerwca. Szkoła zorganizowała więc konkurs plastyczny, w trakcie którego uczestnicy mieli zaprezentować, jak je sobie wyobrażają. Uczniowie przygotowali zatem plakaty, ulotki i albumy, a komisja konkursowa zwracała uwagę na sposób zaprezentowania tematu, pomysłowość i staranność wykonania pracy. Na konkurs wpłynęło 55 prac uczniów różnych poziomów klas technikum, liceum i szkoły branżowej. I miejsce zajęła uczennica klasy 4PTC – Maria Szmyt, II miejsce zajął uczeń klasy 4PTR – Piotr Łuczak, a III miejsce - uczniowie: Hubert Kasprzak (4PTR) i Maksymilian Wrembel (4PTO). Wyróżnienia w tym konkursie otrzymali: Patrycja Durkiewicz (1PLC) i Juliusz Dolata (4PTA).