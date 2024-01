Waleczne serca koszykarek Enei AZS Politechniki Poznań tym razem nie sprostały potencjałowi wicelidera z Gorzowa. W niedzielę mecz u mistrza

Podopieczne Wojciecha Szawarskiego rozpoczęły środowe spotkanie (3 stycznia) od prowadzenia 8:0. Trójki sypały się jak z rogu obfitości, a defensywa poznanianek przypominała twierdzę nie do zdobycia. Im dalej jednak w las, tym trudniej przychodziło zdobywanie punktów miejscowym, a coraz łatwiej przyjezdnym. Pierwsza kwarta była popisową grą zwłaszcza Agnieszki Skobel i Jovany Popović.



W drugiej kwarcie akumulatory akademiczek zaczęły słabnąć jeszcze bardziej, a gorzowianki włączyły piąty bieg i za sprawą Stephanie Jones doprowadziły w 15 min do remisu.

Marzenia o kolejnym niespodziewanym zwycięstwie przetrwały jeszcze w trzeciej kwarcie. W kolejnej kibice na Piotrowie zostali już jednak pozbawieni złudzeń, bo gorzowska machina była coraz bardziej naoliwiona (w czym główna zasługa byłej zawodniczki poznańskiej drużyny, czyli Weroniki Telengi), a gospodynie kończyły mecz resztkami sił. Najbardziej to było widać po Popović i Alicji Rogozińskiej. Obie zawodniczki opuszczały salę z opatrunkami na nodze, ale jak to stwierdziła jedna z nich „wszystko się do wesela zagoi”.