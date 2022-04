Warta Poznań nie dała rady wygrać z Lechią Gdańsk. Utrzymanie musi poczekać. Oceniliśmy piłkarzy Zielonych po meczu (0:2)

Warta Poznań nie wykorzystała jednej z kilku swoich okazji do tego, aby zapewnić sobie już teraz utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Zieloni w sobotnim meczu przegrali z Lechią Gdańsk 0:2. O wyniku spotkania zdecydowało złe wejście w spotkanie, bowiem warciarze po dwóch bramkach Flavio Paixao, które zdobył w 17 minut, nie potrafili odpowiedzieć własnym trafieniem. Bardzo aktywny w tym pojedynku był Jayson Papeau, jednak jego bardzo przyzwoita gra nie pomogła Warcie w zdobyciu choćby gola honorowego. Lechia natomiast tym zwycięstwem przybliżyła się do gry w europejskich pucharach. Zobacz, jak oceniliśmy zawodników trenera Dawida Szulczka po sobotnim spotkaniu. Oceniliśmy piłkarzy w skali 1 do 10.Przejdź dalej i zobacz oceny --->

