Wąż w selerze naciowym! Mieszkanka Poznania przyniosła ze sklepu niespodziankę. Lidl odniósł się do sprawy

Zaskroniec trafi do fundacji

Jadowity wąż w selerze?

- Kupiłam seler naciowy w Lidlu i przy krojeniu wypełzła stamtąd mała żmijka… po konsultacji ze schroniskiem i Ogrodem Zoologicznym okazało się, że to paskudnie jadowity gatunek - żararaka … tak się ponoć nazywa - cytował "Poznaniator".

Jak dalej przekazał, sklep miał już zostać powiadomiony o zdarzeniu i numerze partii produktu. Do zwierzęcia został wezwany ekopatrol.

Jak przekazał rzecznik, strażnicy odłowili osobnika, włożyli do specjalnego transportera i przewieźli na konsultację, gdzie dwie osoby wykluczyły, by był to jadowity wąż.