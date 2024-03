"Wesołe jest życie staruszka". Jacek Jaśkowiak odebrał kartę seniora

Poznańska Karta Seniora to propozycja dla seniorów, którzy rozliczają podatki w stolicy Wielkopolski. Dzięki niej mogą skorzystać z dodatkowych zniżek i ulg w całym mieście.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który niedawno świętował 60. urodziny, stał się dumnym posiadaczem karty, czym pochwalił się w mediach społecznościowych.

- Wesołe jest życie staruszka. Właśnie odebrałem swoją kartę seniora i ruszam w miasto! By ją otrzymać trzeba spełnić dwa warunki: skończyć 60 lat i płacić podatki w Poznaniu. Warto, bo Poznańska Karta Seniora to tańsze bilety do zoo, teatru, kina, muzeum, na basen czy do palmiarni, a także inne zniżki. Idealna dla oszczędnych mieszkańców Poznania